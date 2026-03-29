元AKB48で女優の篠田麻里子（40）が29日、自身のインスタグラムを更新。再婚を発表した。これを受け、SNSには祝福や驚き、応援の声が上がった。本紙の取材によると、お相手は24年9月に交際を発表した株式会社ナレッジワークの創業者で代表取締役CEOの麻野耕司氏。篠田は2019年に年下の実業家男性と交際0日婚を発表。23年に離婚した。篠田の投稿に、フォロワーからは「入籍おめでとうございます末永くお幸せに！」「こ