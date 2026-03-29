アメリカではトランプ大統領の強硬な政策に抗議するデモが行われました。【映像】“反トランプ”デモの様子箕輪適記者リポ「トランプ政権下で、アメリカの民主主義に危機が訪れていると声をあげながら、多くの人が練り歩いていきます」「王はいらない」をスローガンに、トランプ大統領は権威主義的だと批判するデモが全米の3000カ所以上で呼びかけられました。首都ワシントンでは、参加者がイラン攻撃や強硬な不法移民対策に