歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」が29日、レギュラー放送最終回を迎えた。放送回数はこの日で1963回となった。同番組は1985年（昭60）10月6日に開始された和田の冠番組。20年には「生放送バラエティー番組、同一司会者最長放送」としてギネス世界記録に認定された。この日は、ギネスワールドレコーズから和田にサプライズ。自身の持つ世界記録が「40年と174日で、ギネス世界記録更新となり