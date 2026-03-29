イランへの軍事作戦に参加するため派遣されていたアメリカの強襲揚陸艦「トリポリ」が中東地域に到着しました。アメリカ中央軍は28日、長崎県にあるアメリカ海軍佐世保基地を拠点とする強襲揚陸艦「トリポリ」が、27日に中東地域に到着したと発表しました。「トリポリ」を中心とした遠征打撃群は、沖縄に駐留する「第31海兵遠征部隊」や海軍兵士約3500人に加え、輸送機や戦闘機などが配備されているということです。上陸作戦も行う