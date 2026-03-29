お笑いコンビ、オズワルド伊藤俊介（36）が29日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）に出演。メインキャスターの谷原章介に蛙亭イワクラとの破局をイジられた。番組では、政府による電気、ガス代の補助金が31日で終了し、4月から値上がりすることを伝えた。値上がりを受け、節約について語る人の街頭インタビューも紹介。谷原から「伊藤君は節約とかしないでしょ？」