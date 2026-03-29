群馬はほぼ4車線化 埼玉は「激しい渋滞」 上武道路に"局所対策”国土交通省 大宮国道事務所は2026年3月25日、このほど開催された第３回「移動性（モビリティ）向上委員会」の開催結果を発表 。国道17号バイパス「西別府」交差点（埼玉県熊谷市）で局所渋滞対策を行うことを明らかにしました。【ノロノロ】これが「上武道路」埼玉区間の渋滞対策です！（地図／写真）西別府交差点は、群馬へ通じる国道17号「上武道路」の起点にし