犬が飼い主の『おなかに乗って寝る』心理５選 飼い主のおなかに乗って眠りたがる犬は多くいます。なぜ犬たちは飼い主のおなかに乗って寝たがるのでしょうか。ここではその心理を解説します。 1.安心して眠りたい 犬にとって、飼い主は絶対的な信頼を寄せる相手です。そんな信頼できる飼い主のニオイや鼓動は、近くに感じるだけで強い安心感につながります。 現代でも、犬たちは野生動物としての警戒心を少なからず残していま