【GPジャーナル】毎月、独自のイノベーションや情熱、モノづくりへのこだわりを持った“気になる企業”にズームアップ。その現場の裏側を深堀りします！＊＊＊【VOL.05】＜PICK UP＞新富士バーナー株式会社設立年：1978年従業員数：115人1978年、愛知県蒲郡市で創業する。工業・農業用バーナーで培った技術を背景にアウトドアブランド「SOTO」を展開。聖火リレートーチの燃焼機構を担当するなど、その技術力には定評がある