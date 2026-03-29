4月24日よりテレビ朝日系で放送がスタートする白洲迅主演の金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』のメインビジュアルが公開された。 参考：筒井真理子、高橋光臣、映美くらら、森日菜美、白洲迅主演『余命3ヶ月のサレ夫』出演へ 本作は、国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化するリベンジラブサスペンス。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、愛する息子の未来を守るために