ダイワロイネットホテル京都四条烏丸は、3月14日にリニューアルオープンした。最大4名で宿泊できる客室「フォース」3室を新設した。3室を繋げて1室にすることで、広さ約55平方メートルを有する。室内は小上がりに4台のベッドを配置し、電子レンジや洗濯乾燥機、ReFaのドライヤーやヘアアイロン、65インチの液晶テレビなどを備えた。観葉植物で日本庭園を模した空間を設け、バスとトイレはセパレートで、パウダールームは複数人が同