現地時間３月28日、日本がスコットランドを１-０で下した試合で伸び伸びとプレーしていた選手のひとりが、後藤啓介。３-４-２-１システムのCFとしてスタメン出場した20歳のストライカーはゴールこそなかったが、まずまず存在感を示せた。その背景にあるのが、周囲のレベルの高さだ。「レベルの高い選手たちがいることが自信になりますし、自分がミスをしても取り返してもらえる安心感もあります。それが良いプレーに繋がったと考