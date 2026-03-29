All About ニュース編集部は3月3日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「歴代ベストジーニスト」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「好きなベストジーニスト歴代男性受賞者」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：木村拓哉／71票2位に選ばれたのは、木村拓哉さんです。現在53歳の木村さんは、SMAPのメンバーとして一時代を築き、グループ解散後も俳優やタレントとして精力