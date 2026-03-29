日常生活での作業の様子や、身の回りを整える大切な行いの中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、物事をこなす手際の良さを表す言葉やその反対の状態など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□うぶ□□う□