All About ニュース編集部は3月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「4月公開の映画」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「劇場に見に行きたい『4月公開の邦画』」ランキングを紹介します。【5位までのランキング結果を見る】2位：『人はなぜラブレターを書くのか』／68票2位に選ばれたのは、『人はなぜラブレターを書くのか』です。4月17日公開の同作は、2000年3月に発生した地下鉄脱線事故