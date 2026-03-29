タレントのMatt（31）が28日、自身のインスタグラムを投稿。高校が一緒だったという人気俳優との再会を明かし、2ショットを公開した。【写真】「高校一緒で」“同級生”人気俳優との再会2ショットを披露したMatt ※2枚目この日放送されたABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』に出演したMattは、収録オフショットをアップ。「実は志田未来ちゃんとは高校一緒で高校ぶりにお仕事でお会い