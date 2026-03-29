作家・小川哲の小説を実写映画化した『君のクイズ』（5月15日公開）に、森川葵、水沢林太郎、福澤重文、吉住、さらに人気リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』および『バチェロレッテ・ジャパン』全シリーズの司会者として知られる坂東工の出演が明らかになった。【動画】映画『君のクイズ』特報映像原作者の小川は、『ゲームの王国』で山本周五郎賞、『地図と拳』で直木賞を受賞。本作も、“クイズ”という日常的なゲーム