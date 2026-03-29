藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝が増田康宏八段（28）を挑戦者に迎える第51期棋王戦5番勝負第5局が29日午前9時、鳥取市の「有隣荘」で始まった。対戦成績2勝2敗で迎えた最終局、改めて振り駒を行い、先手は藤井。角換わりを目指した藤井に増田は6手目、藤井に続いて角道を開けることはせず9筋の端歩を突いて変化球を匂わせた。そして一手損角換わりへ誘導。増田が後手で一手損角換わりを指すのは初めてで、初タイトルがかかる