歌手の工藤静香さんが3月28日、自身のインスタグラムを更新。石川県、本多の森 北電ホールで開催された「工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026」の金沢公演が無事に終了したことを報告しています。 【写真を見る】【 工藤静香 】?黄金ドレス?姿で金沢公演の成功を報告「皆さまの温かい拍手に、どれほど救われたことでしょう」工藤さんは「本日もスタンディングオベーションの中、無事に公演を終えられましたこと、