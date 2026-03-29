青森市の県道で未就学の男児をトラックではねて死亡させ、現場から逃走したとして、青森署は29日、自動車運転処罰法違反（過失致死）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、同市自由ケ丘2丁目、会社員山谷周平容疑者（36）を逮捕した。「何かにぶつかった認識はあるが、人とは思わなかった」と容疑を一部否認している。逮捕容疑は28日午後7時10分ごろ、同市幸畑阿部野の県道で、同市に住む柳沢李来ちゃん（6）をクレーンを積載し