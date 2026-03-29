駅弁とは「日本文化や地域の名物がギュッと詰まった“宝箱”」と熱く語るのは、鉄道旅＆駅弁の魅力を日々発信するやすこーんさん（以下同）。【写真】シャベルを模したスプーン付き「SL大樹 日光埋蔵金弁当」「今や海外でも“EKIBEN”として知られるなど、堂々世界で通じるカルチャーとなった駅弁。とはいえ、その魅力はのんびりとローカルなところ。今でも家族経営の手作業で昔ながらの味を作り続けるお弁当屋さんもたくさんあ