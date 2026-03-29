日本中央競馬会（ＪＲＡ）によると、ドバイ国際競走が２８日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで行われ、日本から五つのレースに計６頭が出走した。昨年のブリーダーズカップクラシック（米ＧＩ）を制してＪＲＡの年度代表馬に輝いたフォーエバーヤング（牡５歳）はメインのワールドカップ（ＧＩ・ダート２０００メートル）に出走し、２着に敗れた。優勝は米国馬のマグニチュード（牡４歳）。日本馬で勝利を挙げたのは、Ｕ