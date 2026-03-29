ヒズボラ系メディア「マナル」の記者アリ・シュアイブ氏＝2024年11月、レバノン/Hussein Malla/AP/File（CNN）レバノンで、イスラエル軍の攻撃があり、記者3人が死亡した。死者の中にはレバノンの親イラン組織ヒズボラ系のメディア「マナル」で働くレバノン人記者も含まれる。マナルは、同局の記者アリ・シュアイブ氏が乗っていた車両がイスラエル軍の空爆を受けたと明らかにした。イスラエル軍は、シュアイブ氏について、「記者を