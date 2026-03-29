歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」が29日、レギュラー放送最終回を迎えた。スタジオには出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、囲碁将棋、見取り図、ニューヨーク、朝日奈央、岡田紗佳、中川安奈、山之内すず、なえなの、立花琴未(CANDY TUNE)、白石まゆみ(SWEET STEADY)とこれまでの準レギュラーが大集合した。冒頭、峰竜太（74）から「レギュラー放送最終回