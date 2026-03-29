名球会入りの条件となる通算250セーブまで、あと2に迫っているロッテの益田直也投手(36)が29日、ZOZOマリンスタジアムでの試合前に取材に応じ、今季初登板を振り返った。益田は28日の西武戦で11―0と大量リードした9回に4番手で今季初登板し、3者凡退に抑えた。36歳のベテラン右腕は「とりあえず1軍でまた投げられたのが、良かったんじゃないかな」と笑顔。最速は147キロだったが、「昨日は点差もあったので、とにかくフォア