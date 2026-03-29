『後ハッピーマニア』（安野モヨコ/祥伝社）第2回【全9回】本作のインタビューを読むシリーズ累計320万部の平成恋愛バイブル『ハッピー・マニア』続編！ かつてハッピーを追い求め、あまたの男たちと20代を暴走した女・カヨコ(旧:シゲカヨ)。恋に恋した時代を経て、フツーでまじめな男・タカハシと結婚。気づけばまさかの15年！ しかしカヨコにぞっこんだったはずのタカハシから突然「好きな人と付き合いたい」と離婚を突きつけら