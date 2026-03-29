「公立中学に通っていれば教育費は抑えられる」そう考えていた家庭でも、中学3年生になると現実は大きく変わります。 受験対策として塾に通い始めたり、講習や模試が増えたりすることで、思いのほか出費がかさむケースは少なくありません。本記事では、中3の塾代の実態と費用が膨らむ理由、そして家計への影響や対策について解説します。 中3の塾代はなぜ高額になるのか 中学3年生は高校受験を控えた重要な時