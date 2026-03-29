※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。この記事の画像を見る 日本のシンボルであり、2013年には世界文化遺産へ登録された、富士山。その名峰を中心に豊かな大自然に愛される山梨県が今回の舞台だ。県内には歴史的建造物も多く、また、絹本著色夏景山水図や絹本著色達磨図などの「国宝」が5つも存在するという。そんな山梨で生活する人々はどんな本を愛しているのか。本棚の一部を紹介してもらった。■ふ