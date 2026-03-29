吉岡里帆、女優。京都府京都市出身。彼女の出演作を好んで見る層はもちろん、家にテレビを置いていて、何時間か見る環境であれば必ず吉岡里帆を目にすると言っても過言ではないだろう。メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社が、2025年1月〜11月のCM出稿状況を基にした『2025タレントCM起用社数ランキング』によると9社のテレビCMに出演している。出演しているCMは衣食住をコンプリートしており、我々の生活に身近すぎ