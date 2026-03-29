去る3月27日、俳優イ・サンボさんが自宅で亡くなっている状態で発見されたなか、生前、うつ病の薬を薬物と誤解されたエピソードが公開された。3月28日、YouTubeチャンネル「芸能裏統領イ・ジンホ」に公開された「『誰もが目を背けた悲劇』俳優イ・サンボさん死去…非常に苦しんでいた理由」というタイトルの動画のなかで、元芸能記者のユーチューバー、イ・ジンホが2022年にイ・サンボさんと交わした話の内容を公開した。【写真】