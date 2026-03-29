【モデルプレス＝2026/03/29】クリエイターのしなこが3月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。手術後のダウンタイム中の姿を公開した。【写真】30歳人気クリエイター「顔腫れてても可愛すぎる」骨切りダウンタイム中の姿◆しなこ「ダウンタイム真っ只中」の姿公開3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していた