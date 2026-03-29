【モデルプレス＝2026/03/29】タレントの神田うのが3月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘が作った朝食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】50歳美人タレント「最高のプレゼント」ブロッコリーの生ハム巻き・卵焼きなど並ぶ朝食◆神田うの、愛娘が作ってくれた誕生日の朝食を公開3月28日に誕生日を迎えた神田は「本日My Birrhday 朝クラッカーで起こされたら 娘が朝食を作ってくれてたー」（※原文ママ）と報告。ブロッ