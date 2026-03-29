就職や進学などをきっかけに、交際中の女性と離れ離れになってしまった経験のある人は少なくないでしょう。二人の関係を上手に維持するためには、事前にどんな取り決めを交わしておくといいのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者から寄せられた意見を参考に、「遠距離恋愛を開始する前に決めておきたい約束事」をご紹介します。【１】いつまで遠距離恋愛を続けるのか、将来について考えておくこと「いつまで離れ