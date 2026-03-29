◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、最終組が前半のプレーを終えた。３位で出たツアー６勝の穴井詩（らら、ゴルフ５）が前半で２つ伸ばし、ツアー２９勝の申ジエ（韓国）と並ぶ通算１０アンダーの首位で折り返した。永峰咲希（ニトリ）が９アンダーの３位。菅楓華（ニトリ）、高橋彩華（さやか、サーフビバレッジ）、宮沢美咲