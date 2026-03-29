パリ五輪バスケットボール男子日本代表・馬場雄大の妻で、女優の森カンナが公開したオフショットが反響を呼んでいる。森は２９日までに自身のインスタグラムを更新。「撮影の合間。どんなに忙しくてご飯はしっかりと食べたいという強い気持ちが、ある。ご飯ちゃんと食べてる？」とつづり、マグカップを手にしたショットや、食事の様子をおさめたショットをアップした。この投稿には「かわい、、」「モリモリ食べてるカンナさ