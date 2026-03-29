任期満了に伴う上田市長選挙は29日が投票日です。午前11時現在の投票率は8.10%で4年前の前回選を下回っています。上田市長選挙に立候補したのは届け出順に、新人で前の市議会議員の齊藤達也さん50歳と現職で3期目を目指す土屋陽一さん69歳のいずれも無所属の2人です。投票は市内88か所で午前7時から行われています。午前11時現在の投票率は8.10％で4年前の前回選を3.15ポイント下回っています。一方、28日までの期日前投票者数は3