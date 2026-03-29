２７日、重慶市墊江県太平鎮牡丹村の緂之峰観光区で、ボタンの花畑を散策する観光客。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶3月29日】中国重慶市墊江（てんこう）県では数万ムー（1ムー＝約667平方メートル）にわたり栽培されているボタンが見頃を迎え、観光客が散策や花見を楽しんでいる。同県はここ数年、ボタン産業を基盤に「墊江ボタン文化祭り」などのシリーズイベントを開催し、農業・文化・観