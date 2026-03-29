住みたい街として選ばれ続ける横浜。その理由は、観光名所の多さだけではありません。平日の夜と、穏やかな朝の時間を過ごしてみると、仕事もプライベートも心地よく整う「暮らしのリズム」が見えてきます。クラフトビールや港の風景、地元に根づく食文化を通して、この春は横浜を“住む目線”で巡る1泊2日の過ごし方をご紹介します♡ 観光では見えない、横浜の日常に触れる旅 春の訪れを感じる季節、1泊2日