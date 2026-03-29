イランへの攻撃が始まって1カ月が経つ中、アメリカ中央軍は日本を拠点とする強襲揚陸艦などが中東地域に到着したと発表しました。【映像】佐世保基地を拠点とする強襲揚陸艦「トリポリ」中東地域に27日、到着したのは長崎県の佐世保基地を拠点とする強襲揚陸艦「トリポリ」や、沖縄に配置されている第31海兵遠征部隊などです。派遣されたのは合わせて3500人ほどで、戦闘機や輸送機も加え水陸両用の作戦に対応できる戦力だと