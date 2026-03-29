イングランドのサッカーカップ戦「エミレーツFAカップ」の公式トロフィーの日本国内ツアーとのコラボ企画として29日、東京ドームでの巨人―阪神戦で特別展示が行われる。イベントを記念し、岸田行倫捕手（29）がユニホーム交換を行った。ツアー担当で、現役時代にFAカップに出場したダニエル・エンティー氏から、前年王者で日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタルパレスのユニホームと自身のユニホームを交換。岸田は「ユニホ