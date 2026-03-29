ロックバンド・Novelbrightの沖聡次郎（31）、フリーアナウンサーの松本圭世（36）が29日、それぞれのSNSを通じ、結婚を発表した。松本は第1子妊娠も明らかにした。【写真】Novelbright沖聡次郎、松本圭世アナと結婚和装2ショット「いつも応援してくださる皆さまへ」と連名の署名を投稿。「この度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。また、結婚後、新たな命を授かりました」と報告。和装2シ