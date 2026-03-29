NPB(日本野球機構)が29日に公示を発表し、広島は栗林良吏投手、中日は郄橋宏斗投手をそれぞれ1軍登録しました。両投手はマツダスタジアムでの開幕第3戦で先発予定。広島の栗林投手は今季からリリーフから先発に転向。1年目から守護神を担った右腕が通算272試合目で先発デビューです。一方の中日の郄橋投手は、侍ジャパンの一員としてWBCに出場。チェコ戦に先発し、5回途中を投げて2安打、5奪三振、無失点の内容でした