将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第5局が3月29日、鳥取市の「有隣荘」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と増田康宏八段（28）が現在対局中だ。藤井棋王の逆転防衛か、増田八段のタイトル初奪取か。運命の最終局は、後手番となった増田八段が「一手損角換わり」を選択した。【中継】藤井棋王VS増田八段 注目の最終局（生中継中）カド番をしのいでフルセットに繋げた藤井棋王が逆転防衛を