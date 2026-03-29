中国大使館の敷地内に侵入したとして陸上自衛官の男が逮捕された事件で、警視庁はけさ宮崎県にある男の勤務先の駐屯地へ家宅捜索に入りました。【映像】連行される容疑者UMK記者実況「午前8時前です。今、警視庁の捜査員が乗っているとみられる車両がえびの駐屯地に入りました」村田晃大容疑者は24日、東京・港区にある中国大使館の敷地内に侵入した疑いが持たれています。警視庁は午前8時ごろ、村田容疑者の勤務先の宮崎県