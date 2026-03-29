ＴＢＳ系昼の情報番組「アッコにおまかせ！」が２９日、最終回の放送をスタートさせた。番組冒頭、これまでのレギュラー、準レギュラー１９人のタレント達が大集合。いつもの手拍子の中、和田アキ子が桜色のジャケット姿で登場した。番組は約４０年６カ月で幕を下ろすこととなったが、出川は敬意を表して珍しいネクタイ姿。「スーツで出るのは初めてでございます」とアピールした。和田は「あんまり言えないけど、さっき廊下