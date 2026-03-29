姉妹のグラビアアイドル「エリマリ」こと、姉のErika（25）と妹の百瀬まりな（24）が29日、都内で、初の写真集「fericire」（講談社）の発売記念記者会見を行った。ロケ地はベトナムのリゾート地・フーコック島。“最後の秘境”と呼ばれる島で、身も心も解放的になり、艶やかなTバックランジェリーや無邪気に戯れる姿を披露した。本当の姉妹だからこそなせる圧倒的なポージングと表現力を最大限に表現。姉妹自らアイデアを出し合い