「自分を大切にしよう」と決めたはずなのに、休んでいると不安になったり、自分を厳しく責めてしまう人は少なくないでしょう。人には優しくなれるのに、自分に対してだけは「もっと頑張らなきゃ」と容赦ない言葉を浴びせてしまう真面目すぎる人の心に寄り添う漫画『自分を好きになる唯一の習慣』（作：B.B軍曹さん）が注目を集めています。【漫画】『自分を好きになる唯一の習慣』（全編を読む）それは、作者がメンタルを崩し4年勤