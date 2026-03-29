なかなか家の中が片付かない。重い腰を上げて片付けても、また家族が散らかしてしまう……その繰り返しにげんなり、というママも少なくないのではないでしょうか。片付けは、暮らしを考えるうえで永遠のテーマといっても過言ではないですよね。今回はママスタコミュニティで見つけた、片付けに悩むママからの投稿を2つご紹介します。お悩み1：ものの定位置がわからない『ものの定位置の決め方がわからない。エコバッグや保冷バッグ