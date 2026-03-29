緊急自動車の接近に早く気づくために必要な“心がけ”とは？2026年3月17日の午前10時半頃、愛知県一宮市牛野通の交差点において、80代の女性を搬送していた救急車と乗用車が出会い頭に衝突する事故が発生しました。これは患者の女性を愛知県稲沢市内から転院のため搬送していた際の事故であり、救急車がサイレンを鳴らしながら赤信号の交差点に入ったところ、進行してきた乗用車と衝突したということです。【画像】普段の行動