私はエミカ、夫のタカノリと結婚して11年になります。私はタカノリの優しさに惹かれ、「この人と結婚すればきっと幸せになれるだろう」と思ってプロポーズを受け入れました。その後、息子のケント（小3）と娘のヒナタ（小1）が生まれ、今は4人家族として暮らしています。しかし……最近のタカノリは、家族に対して驚くほど冷たいのです。結婚前は「こんなに紳士な人はほかにいない」と思えるほどだったのに、一体どうしたのでしょ