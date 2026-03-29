防府天満宮で、咲き始めたばかりのサクラと、食を楽しむイベントが開かれています。梅の名所として知られる防府天満宮ですが、敷地内には450本のサクラが植えられていて、まもなく見ごろを迎えます。防府天満宮の駐車場を会場に開かれている「さくら咲まつり」。市内の飲食店やキッチンカーなどおよそ40店が出店していて、ステージイベントも開かれ、きのう（28日）は多くの家族連れで賑わいました。（女性）『サクラ